Effectieve celstraf voor inbreker die ervandoor ging met trouwring TVDZM

12 augustus 2019

18u40 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 43-jarige Georgiër schuldig bevonden aan de inbraak in een woning van een 79-jarige Mechelaar. Bij die inbraak werd er een trouwring gestolen. De veertiger kreeg een jaar cel.

De inbraak dateert van enkele maanden geleden. Hij was toen de woning van de zeventiger langs de Frans Halsvest binnengedrongen. Het was de bewoner zelf die de inbraak vaststelde. “Hij was toen net thuisgekomen, maar geraakte niet binnen. Er moest zelfs een slotenmaker worden bijgehaald”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting. “Binnen bleek alles overhoop te zijn gehaald. ”De buit bestond uit een trouwring van de zeventiger. Hij stelde zich vorige week burgerlijke partij. Hij kreeg momenteel een provisionele schadevergoeding toegekend van een euro. De man ontkende de feiten met klem. Alleen werd er DNA van de veertiger teruggevonden in de woning van de 79-jarige Mechelaar. De veertiger kreeg ook nog een geldboete van 800 euro effectief opgelegd.