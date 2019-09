Effectieve celstraf voor fietsdiefstal TVDZM

05 september 2019

Een jongeman uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van drie maanden effectief. De jongeman stond terecht voor de diefstal van een fiets. Die dateert van juni vorig jaar en werd gefilmd door camera’s in de Mechelse winkelstraat De Bruul. Toen een patrouilleploeg de jongeman een dag later opmerkte, werd hij opgepakt. De sleutel van de fiets werd afgegeven en beklaagde verklaarde spontaan waar hij de fiets had achtergelaten. De gestolen fiets werd dus snel teruggevonden en teruggegeven aan het slachtoffer. Bij de behandeling van zijn proces in juni, vertelde hij de rechter dat hij niet wist dat de fiets was gestolen. Naar eigen zeggen had hij de fiets gekregen van een vriend. “Jammer dat meneer nooit is opgedaagd voor het afleggen van een verklaring bij de politie”, benadrukte het parket. Zij eisten een celstraf van vier maanden maar dat vond de rechter te veel. Zij veroordeelde hem tot een celstraf van drie maanden en legde hem een geldboete op van 800 euro. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.