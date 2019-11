Effectieve celstraf voor diefstal van gsm TVDZM

27 november 2019

De rechter in Mechelen heeft Laâziz B. veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar effectief. De man stond terecht voor de diefstal van een gsm van een kennis. Dit nadat hij de auto van diezelfde kennis had geleend. Volgens beklaagde ging het om een misverstand. Hij beweerde dat deze in paniek was geslagen omdat hij de auto te laat had teruggebracht. Aan hem zal de man ook nog een schadevergoeding moeten betalen van 300 euro. Naast de diefstal van gsm, stond B. ook nog terecht voor de diefstal van een fiets en een portefeuille alsook het gebruik van hormonen en cocaïne in zijn hotelkamer in Mechelen. Ook deze feiten werden bewezen verklaard. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten.