Effectieve celstraf voor diefstal van elektrische fiets

13 september 2019

De rechter in Mechelen heeft de 22-jarige Bilal B. veroordeeld tot een effectieve celstraf van twaalf maanden. De man stond samen met een achttienjarige terecht voor de diefstal van twee elektrische fietsen in Mechelen. Het duo pleegde die diefstal in juli jongstleden. Ze waren beiden op terugweg van een fuif in Leuven. Het was dankzij enkele camerabeelden dat de twee konden worden geïdentificeerd. De achttienjarige gaf de feiten meteen toe maar minimaliseerde. “Ik heb de fiets gekregen, maar niet zelf gestolen.Ik had wel het vermoeden dat er mis was met de fiets”, klonk het bij de tiener. De twintiger ontkende de diefstal ook niet. Hij beschikt ondanks zijn jeugdige leeftijd al over een behoorlijk gevuld strafregister. Zo werd hij onlangs nog veroordeeld tot een werkstraf. “Maar dat liet duidelijk weinig indruk achter want kort daarna pleegde u deze feiten. Daarom is enkel een effectieve celstraf de gepaste straf”, zei rechter Suzy Vanhoonacker na het voorlezen van het vonnis. Naast de effectieve celstraf van twaalf maanden effectief werd hij ook nog veroordeeld tot een effectieve geldboete van 800 euro. Zijn 18-jarige kompaan kwam er vanaf met een probatie-opschorting.