Effectieve celstraf voor diefstal van bestelwagen

21 januari 2020

De diefstal van een bestelwagen in april 2016 heeft twee mannen een celstraf opgeleverd van twaalf maanden effectief. Het duo werd bij de inbraak opgemerkt door de ANPR-camera's.

Op deze manier konden de speurders hen ook identificeren. De bestelwagen kon gerecupereerd worden maar de werktuigen in het voertuig waren verdwenen. Vermoedelijk waren deze al verkocht. De eigenaar van de bestelwagen stelde zich burgerlijke partij. Zijn advocaat vroeg en kreeg een schadevergoeding van bijna 6.000 euro. De twee daagden niet op voor hun proces en werden bij verstek veroordeeld. Naast de celstraffen van twaalf maanden, kregen de twee ook nog geldboetes opgelegd van 600 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.