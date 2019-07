Effectieve celstraf voor diefstal en vandalisme in Mechelse school TVDZM

29 juli 2019

14u33 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een jonge Mechelaar veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden. De jongeman stond samen met een andere meerderjarige tiener terecht voor inbraak, diefstal én vandalisme in de Middelbare school De Beemden langs de Stuivenbergbaan.

De feiten dateren van april 2019. Het duo werd toen samen met nog een minderjarige op heterdaad betrapt. Een buurtbewoonster in de straat van de school had lawaai gehoord en de politie gebeld. Toen die ter plaatse kwamen, sloegen de drie tieners op de vlucht. In een garage in de buurt werden ze opgepakt.

Een van de beklaagden was geen onbekende voor het gerecht. De jonge Kilian D. zit momenteel in de cel na verschillende veroordelingen van het afgelopen jaar en in afwachting van dit proces. Hij beweerde op de zitting vorige week dat hij niets met de inbraak had te maken. Zo vertelde hij dat hij enkel een ‘helper’ zou zijn geweest. “Maar hij heeft niets gestolen of stukgemaakt”, klonk het toen op de zitting.

18 maanden

De rechtbank geloofde zijn uitleg niet. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. Zijn kompaan werd veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf van honderd uur. “Hij is niet gaan lopen toen de politie ter plaatse kwam en heeft vanaf het begin goed meegewerkt”, vertelde zijn advocaat. Die vroeg een milde straf om zo het strafblad van zijn cliënt blanco te houden: “Hij wil namelijk naar het leger.”

In de school werden er bij de feiten zo’n tiental ramen ingeslagen, computers, deuren en telefoons vernield maar ook verlichting en autoruiten stukgeslagen. De burgerlijke belangen werden aangehouden. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.