Effectieve celstraf voor 53-jarige die partner in het been stak TVDZM

11 september 2019

16u00 0 Mechelen Rechter Suzy Vanhoonacker heeft de 53-jarige Pascale V.H. uit Mechelen veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden. De vrouw stak haar tien jaar oudere partner in het been na een hoogoplopende discussie.

“Toen het latere slachtoffer zijn huissleutels na de ruzie terugvroeg aan beklaagde en hij in haar handtas ging neuzen, liep de vrouw naar de keuken en nam ze een mes”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens vorige week op zitting. “Eerst haalde ze vijf keer uit ter hoogte van de borststreek maar omdat het mes te bot was en ze er niet in slaagde om hem te verwonden, stak ze hem uiteindelijk in het been.”

De man liep verwondingen op maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw werd inmiddels opgepakt en verhoord. Ze gaf de feiten meteen toe. Op zitting vroeg haar raadsman Dirk Jacobs enige mildheid. De vrouw zelf verklaarde dat ze hem nooit heeft willen neersteken maar enkel wilde afschrikken: “Omdat hij te opdringerig om seks eiste.”

Rechter Suzy Vanhoonacker hield geen rekening met de gepleite verzachtende omstandigheden, wel met haar vier eerdere veroordelingen door de rechtbank. Daarom legde ze haar een effectieve celstraf van tien maanden en een geldboete op van 800 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.