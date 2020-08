Effectieve celstraf van drie jaar voor cocaïnedealer (22) Tim Van Der Zeypen

20 augustus 2020

11u00 0 Mechelen De 22-jarige Yassine E.M. uit Antwerpen heeft van de rechter in Mechelen een celstraf gekregen van drie jaar effectief. De twintiger werd in april jongstleden tegengehouden in het kader van een niet essentiële verplaatsing. In zijn wagen werd er in een ingenieus ontworpen opbergvak cocaïne aangetroffen.

Voordat de twintiger kon worden tegengehouden, volgde er eerst nog een dolle achtervolging. Er werden snelheden gehaald boven de honderd kilometer per uur en er werd ook door rode verkeerslichten gereden. Volgens het parket haalde de 22-jarige verder nog verkeerd in en crashte hij uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal.

Bij de controle was de twintiger bijzonder nerveus. Eerst werd gedacht dat het was omdat de jonge chauffeur een boete zou krijgen voor het niet naleven van de toenmalige coronamaatregelen. Maar na het erbij halen van een drugshond, bleek al snel waarom de jongeman zenuwachtig was.

Middenconsole

In een ingenieus ingebouwd opbergvak in de wagen, zo kon de middenconsole er met een magneet worden uitgehaald, troffen de agenten een 276 gram cocaïne en een gsm-toestel aan. De twintiger werd opgepakt en er werd onderzoek opgestart naar drugshandel. Zelf ontkende hij de feiten.

Naar eigen zeggen moest hij de drugs gaan leveren als vriendendienst. Hij zou er 250 euro in ruil voor krijgen. Maar wie de opdrachtgever was en voor wie de drugs was bestemd, wilde hij niet kwijt. Het parket vorderde een celstraf van 37 maanden en een geldboete. De verdediging vroeg enige mildheid. Zo werd het drugsbezit niet betwist, maar wel de handel.

Auto

De rechtbank ging daar na twee weken beraad niet op in. Ze vonden beide feiten voldoende bewezen en veroordeelde de twintiger tot een celstraf van drie jaar en een geldboete van 8.000 euro. Het voertuig werd eveneens verbeurd verklaard. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.