Eerste winterse neerslag zorgt her en der voor wateroverlast Tim Van Der Zeypen

26 februari 2020

20u00 0 Mechelen De brandweerzone Rivierenland is over de hele regio vandaag een paar keer moeten uitrukken voor wateroverlast. Het gevolg van de eerste winterse neerslag.

Zo liep in de Hoogstraat in Mechelen een kelder onder water en sijpelde er langs de Leuvensesteenweg water binnen via het dak. Op het Battelcomplex en langs de Oude Baan stond er dan weer heel wat water op de rijbaan. De neerslag veranderde tot slot ook de bouwwerf aan het het Douaneplein tot een modderpoel.

Ook in Duffel moest de brandweer een paar keer uitrukken voor wateroverlast. Zo kwam er in de Maltahoevelei een serre onder water te staan en moest de brandweer gaan pompen in een woning in de Molenstraat. In Bornem kwam het water in de gracht langs de Spuistraat even hoog te staan met de rijbaan.

Hetzelfde was ook het geval langs de Booischotsebaan in Beerzel (Putte).