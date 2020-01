Eerste vrouwelijke schepen geeft naam aan straat nieuwbouwproject Wannes Vansina

20 januari 2020

15u20 2 Mechelen De eerste vrouwelijke schepen van de stad Mechelen krijgt een straatnaam. Het stadsbestuur besliste een nieuwe weg voor een nieuwbouwproject nabij de Battelsesteenweg/Kapelleblokstraat naar haar te noemen.

De naam Gabriella Tambuyserstraat wordt gegeven aan de wegenis voor een 42-tal woningen op een site gelegen nabij de Battelsesteenweg en de Kapelleblokstraat, een project van Verelst dat momenteel nog in de vergunningsfase zit.

“Gabriella Tambuyser was de eerste vrouwelijke schepen in Mechelen, daarmee verdient ze zeker een straatnaam. Hiermee erkennen we haar verdiensten voor onze stad. Als eerste vrouw speelde ze een belangrijke rol in de emancipatie van de vrouw”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.

Gabriella Tambuyser (1896-1983) komt uit de lokaal gekende kunstenaarsfamilie Tambuyser. Ze was echtgenote van apotheker Cools en promoveerde tot doctor in de opvoedkunde en de psychologie. Tambuyser was gemeenteraadslid van 1932 tot 1958. Ze was kortstondig schepen van 1944 tot 1945. Gedurende drie maanden was ze ook senator voor het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout.