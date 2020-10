Eerste vijftig gezinnen melden zich bij OPkomst: “Van meet af aan kinderarmoede en gezondheidsongelijkheid terugdringen” Wannes Vansina

08 oktober 2020

11u12 0 Mechelen De eerste vijftig gezinnen hebben zich aangemeld bij OPkomst, een nieuw centraal aanmeldpunt van de stad Mechelen voor kwetsbare aanstaande of jonge ouders. Een multidisciplinair team staat klaar om de jongste Mechelaars en hun ouders ondersteuning te bieden op maat. “De zwangerschap en eerste maanden zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling. De gezondheidsongelijkheid die daar kan ontstaan, moeten we voorkomen.”

Mechelen lanceerde eind vorig jaar in het kader van het kinderarmoedeplan de ‘sociale echografie’: het screenen van toekomstige moeders om het risico op armoede. Sinds kort brengt OPkomst dat in de praktijk.

“In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we in sterke mate gevormd tot wie we zijn”, zegt schepen van Armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “Vandaar dat het op de radar krijgen van kwetsbare aanstaande ouders een belangrijke pijler is in ons kinderarmoedeplan. Een sociale echografie is de slimste investering die we kunnen doen, vanuit menselijk, maatschappelijk en economisch perspectief.”

Intensieve gezinsbegeleiding

Voor alle eerstelijnspartners die hierin een rol kunnen spelen, zette de stad OPkomst op om snel en integraal met de vroege signalering van kwetsbare zwangeren aan de slag te gaan. “Kind & Gezin, het Wijkgezondheidscentrum, ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwen, Steunpunt Asiel & Migratie of armoedeorganisaties kunnen via dit aanspreekpunt makkelijker en sneller schakelen naar de nodige steun op maat”, zegt De Francesco.

Die gezondheidspartners kunnen cliënten doorverwijzen voor extra ondersteuning. Dat kan gaan van praktische hulp bij administratieve vragen tot intensieve gezinsbegeleiding.

“Vliegende start”

Het OPkomst-team bestaat uit medewerkers van het ID-team (info en doorverwijzing Sociale Dienst Mechelen), het GO-team (gezinsondersteuning) en het Huis van het Kind en wordt bemand door maatschappelijk werkers, een gezinsbegeleidster en een vroedvrouw. Afhankelijk van de noden kan het OPkomst-team ook andere gepaste hulpverlening inschakelen.

“OPkomst nam meteen een vliegende start. Er zijn ondertussen al 50 gezinnen aangemeld. Zij krijgen een begeleidingstraject op maat, waar nodig intensief. Er worden ook thematische groepssessies georganiseerd om deze gezinnen te versterken”, zegt de schepen.

Samen Gezond Zwanger

Toekomstige ouders kunnen ook deelnemen aan het project Samen Gezond Zwanger, zwangerschapsondersteuning in groep. De VVSG subsidieert dit project met 198.500 euro. Hier komen zwangere vrouwen uit de regio samen voor zwangerschapscontroles, om kennis en ervaringen uit te wisselen, steun te vinden, hun netwerk te versterken of gezondheidsvaardigheden op te doen. Er wordt ook preventief gewerkt rond bijvoorbeeld roken, gezonde voeding of geestelijke gezondheid.

“Zwangere vrouwen komen in dit project samen om in een relaxte omgeving tips & tricks te delen, kennis over steunmogelijkheden op te doen of hun netwerk uit te breiden. In Mechelen ben je nooit alleen zwanger.”