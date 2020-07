Eerste stuk fietsostrade naar Willebroek en Kapelle-op-den-Bos is klaar Wannes Vansina

02 juli 2020

16u45 0 Mechelen De nieuwe fietsverbinding tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg in Mechelen is volgende week klaar. Ze vormt het eerste stuk van de fietsostrade richting Willebroek en Kapelle-op-den-Bos.

“Het fietspad van zo’n 600 meter is het eerste stuk van de F44: de fietssnelweg via Kapelle-op-den-Bos naar Gent”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit. “Voorbij Hombeek wordt bovendien ook de F18 gepland, een afsplitsing richting Willebroek en Sint-Niklaas. Het stuk dat nu aangelegd wordt, is een veilig en aangenaam alternatief voor de Europalaan.”

“In de meerjarenplanning zijn ook nog budgetten voorzien om dit fietspad door te trekken richting Postzegellaan en om al een stuk van de F44 langs de spoorweg richting Willebroek aan te leggen”, vervolgt hij. “Het tangentfietspad van het stationsproject zal op termijn de verbinding vormen tussen vijf fietssnelwegen: richting Antwerpen in het noorden, richting Leuven en Brussel in het zuiden, richting Gent en Sint-Niklaas in het oosten.”

Het fietspad wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, de totale kostprijs bedraagt een kleine 500.000 euro. Het fietspad heeft verbindingen met de Philippus De Montestraat en de Jan Frans Boeckstuynstraat.

Het was de bedoeling dat het fietspad begin vorig jaar al zou aangelegd worden. Het uitklaren van de eigendomsstructuur langs de sporen zorgde voor een aanzienlijke vertraging.

