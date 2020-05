Eerste sportpleintjes gaan weer open voor kwetsbare kinderen Wannes Vansina

19 mei 2020

20u50 0 Mechelen Sportveldjes mogen onder toezicht weer open voor de jeugd. De stad Mechelen doet dat op vier plaatsen in sociale buurten ten behoeve van de meest kwetsbare kinderen.

De stad kan niet op alle sportvelden toezicht organiseren, dus koos ze voor een selectie. “Uit onderzoek blijkt dat de kwetsbare kinderen en jongeren aangeven het moeilijk te hebben in hun thuissituatie en niet goed in hun vel zitten”, zegt Abdrahman Labsir, schepen van Sport, Jeugd en Preventie.

“Laat daar nu juist sport en spel een goed middel voor zijn. Dat we in hun wijken starten met het openen van de sportvelden, is een evidente keuze geweest van het stad, J@M, Buurtsport en Woonpunt.” Concreet starten het Cruyffcourt, Arsenaal, Mahatma Gandhi en Vennenkant met een mobiel sportteam en dit vanaf vrijdag 22 mei.

Aan de veldjes komen infoborden met de info over de openingsuren en de activiteiten.