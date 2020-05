Eerste rechtbankzittingen met tijdelijke wachtruimte in stadsschouwburg verlopen vlot

Na de versoepeling van de coronamaatregelen en nu iedereen zich klaar maakt om het leven opnieuw op te pikken, doet ook de rechtbank ernstige inspanningen zodat zaken niet langer meer moeten worden uitgesteld. Het zocht naar oplossingen voor volle wachtzalen en vond deze vorige week bij de stad Mechelen. Schuin tegenover de rechtbank bevindt zich de stadsschouwburg en die kan door de coronacrisis tijdelijk niet worden gebruikt. “De stad was dan ook meteen akkoord met het idee om deze te gaan gebruiken als wachtzaal”, zei Mechelse afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl.

Vanaf vandaag trad deze nieuwe werkwijze in werking. Voornamelijk voor mensen die op de politierechtbank moesten zijn maar ook voor diegene die op de burgerlijke rechtbank, politierechtbank, vredegerecht en in de ondernemingsrechtbank werden verwacht. “Wie hier vandaag moest zijn, moest zich eerst aanmelden in de stadsschouwburg. Daar werd hen een wachtruimte aangeboden waar de social distancing kon worden gerespecteerd”, legt Byl uit. “Er staat ook een scherm waar de progressie van de zitting kan worden gevolgd en waarmee wij hen kunnen laten weten wanneer het hun beurt is.”

Toegangsbewijzen

In de rechtbank zelf kregen de zittingszalen elk een kleur en een unieke route toegewezen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet te veel zou worden rondgedoold in het gebouw. Na een eerste evaluatie leek de nieuwe werkwijze al meteen succesvol te zijn. Buiten enkele kleinigheden. “Zo zijn sommige mensen wel nog wat eigenzinnig en volgens ze de instructies nog niet goed op”, klinkt het nog bij de afdelingsvoorzitter. “Het grootste probleem dat zicht stelt, is het toezicht aan de deuren. Hierdoor moeten we her en der meer veiligheidsmensen inzetten.”

Daarom wordt er gedacht aan kleinere verbeteringen. Zo zal de rechtbank eerstdaags beginnen werken met toegangsbewijzen. Deze kunnen enkel worden verkregen nadat de mensen zich hebben aangemeld in de stadsschouwburg.

Voor de rechtbank in Mechelen was dit initiatief opnieuw één van de vele om de rechtbank ondanks de coronacrisis zo vlot mogelijk te laten doorgaan. Na strengere maatregelen was het ook de eerste correctionele rechtbank die eind maar de eerste zitting liet doorgaan met een videoverbinding naar de gevangenis.