Eerste online zitting van Mechelse rechtbank positief onthaald Tim Van Der Zeypen

30 maart 2020

14u00 0 Mechelen “We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen”, luidde het maandagochtend bij de advocaten die moesten komen pleiten op de Mechelse rechtbank. Daar werd dan ook een stukje geschiedenis geschreven. Het was de allereerste keer dat een correctionele zitting online plaatsvond.

Door de coronacrisis werden aangehouden verdachten al een tijdje niet meer overgebracht voor hun proces. Zittingen werden uitgesteld en sleepten aan. Daarom werd er beslist om de zitting online te laten plaatsvinden. Zo konden de gedetineerden hun proces via een computer, webcam en een geluidsinstallatie vanuit de gevangenis hun proces alsnog bijwonen.

Na de eerste tests afgelopen weekend, wat gesleutel aan de geluidsinstallatie en het inloggen van de advocaten, de tolk en het openbaar ministerie, kon de zitting worden gestart. Maandag werden er al meteen twee zaken gepleit waarbij gebruik werd gemaakt van een video-call met de gevangenis. De betrokken gedetineerden reageerden lichtjes positief.

Kinderziektes

“Waarom wij hier graag aan meewerken? Omdat het verschijnen van verdachten belangrijk is. Maar door de huidige omstandigheden is dat op een veilige manier tijdelijk niet meer mogelijk. Nu wel”, reageert directeur Dirk Janssens van de gevangenis in Mechelen positief. De nieuwe manier van werken zal eerstdaags worden geëvalueerd. Ook al kende de zitting de nodige kinderziektes, ze verliep uiteindelijk uiteindelijk zonder veel problemen.

“Het was in ieder geval een hele ervaring”, reageerde meester Liesbeth De Vleeschouwer na afloop. “Maar het is een goed initiatief en kunnen dit alleen maar toejuichen.” Ook haar confrater Bart Vanmarcke deelde die mening. “We merken dat vele zaken worden uitgesteld of dat aangehouden verdachten niet worden overgebracht waardoor wij hen moeten vertegenwoordigen”, klinkt het bij de raadsman. “Dat laatste is een oplossing maar het blijft beter dat zijzelf aanwezig zijn op hun proces. Dankzij deze tool kan dit ook. Het is een fijn alternatief maar ik hoop dat eens de corona achter de rug is zij terug fysiek aanwezig zullen zijn.”