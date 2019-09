Eerste meisje bij jeugd KV Mechelen. “Eerst wilden de jongens niet passen, maar nu gaat het vlot” Wannes Vansina

11 september 2019

16u01 0 Mechelen KV Mechelen bekijkt hoe het zijn jeugdwerking kan openstellen voor speelsters. De club moet wel: sinds augustus speelt het eerste meisje ooit bij de club. Elise Baert (8) staat meer dan haar mannetje tussen de jongens. “Eerst wilden ze niet naar mij passen, maar nu gaat het vlot”, lacht het supertalent.

De jonge Bonheidense werd voetbalgek geboren. “Ik voelde het al in de buik”, vertelt mama Ellen Daly. “Zus Anna (9) zweefde en danst nu wedstrijden, maar bij Elise was het stamp-stamp-stamp. Ze kon nog niet lopen of trapte al tegen een bal. Toen ze met haar vriendjes van de derde kleuterklas wilde gaan voetballen bij KV Bonheiden, hebben we haar niet tegengehouden, al hebben we als ouders eigenlijk niks met voetbal.”

Omdat hun dochter grote fan is van KV Mechelen, stuurden de ouders een mailtje naar de club met de vraag of hun dochter kon aansluiten. “Eerste kregen we geen reactie, uiteindelijk is ze dankzij een andere mama en een trainer die we kenden toch mogen komen testen met de jongens. Ze bleek goed genoeg te zijn en mocht beginnen. Voorlopig is het voor een seizoen om te zien hoe het loopt, maar we zijn blij dat ze die kans krijgt.”

Kleedkamer

Voor KV Mechelen is het een stap in het onbekende. “Wij zijn meer een doorstromingsclub voor jongens en hadden er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Bovendien vraagt dit wel wat qua infrastructuur en omkadering. We hebben een aparte kleedkamer nodig, terwijl we qua infrastructuur nu al heel beperkt zitten voor de jongens en de grote G-werking. Gelukkig hebben we op de jeugdacademie net extra kleedcontainers geplaatst”, zegt Dennis Henderickx van de sportieve cel van KV Mechelen.

Maar de club zei dus toch ‘ja’, tot grote vreugde van het talent. Ze traint en speelt nu bij de U9 van het ‘young potential-team’. “Bij KV Mechelen spelen, was een droom en die is nu waar gemaakt”, lacht Elise, die niet alleen gezegend blijkt met twee dribbelvoeten, maar ook rad van tong is. Het vergde wel een aanpassing. Elise stelt vast dat het niveau hoger ligt en voor de jongens was ze in het begin een beetje een vreemde eend in de bijt. Zo durfden ze haar al wel eens niet aanspelen, ook al stond ze vrij. “Ze aanvaarden me niet meteen helemaal, maar nu gaat het vlot.”

Red Flames

Haar droom: ooit bij de Red Flames spelen. Haar grote voorbeelden, Thibaut Courtois en Eden Hazard. Bij KV Mechelen gaat haar voorkeur uit naar Nikola Storm. Ze vindt het niet erg om tussen de jongens te spelen. “Voor mij moeten er geen meisjes bij te komen.”

Maar dat zal wél gebeuren. Elise heeft onbewust iets in gang gezet. “Haar integratie verloopt zeer vlot. Als ze de sportieve doelstellingen haalt, is de kans groot dat ze kan blijven”, zegt Henderickx. Hij vermoedt dat meer meisjes zullen volgen. “Dinsdag had ik nog overleg met onze succesvolle damesafdeling – de eerste ploeg promoveerde net naar de hoogste klasse - om te bekijken of we niks structureel kunnen uitbouwen. Zij zijn vragende partij, want zij krijgen dan doorstroming.”

Tot 12 jaar zouden de meisjes samen met de jongens spelen, daarna zou er een aparte afdeling komen. De vraag is: waar?. De jeugdacademie is te klein, nu al gebruikt KV Mechelen de infrastructuur van De Nekker. “We moeten bekijken of we samen met de andere clubs geen gezamenlijk project kunnen opstarten. Daarover lopen constructieve gesprekken met de stad, al is er nog geen concreet project”, aldus nog Henderickx.