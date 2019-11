Eerste gasten slapen vannacht in ouwen dok Wannes Vansina

18 november 2019

16u37 1 Mechelen In het voormalig stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein in Mechelen is maandagochtend een gloednieuw viersterrenhotel van de keten Van der Valk opengegaan. Vanavond verblijven de eerste gasten in de 124 kamers rondom de zwemkom, nu een siervijver met fontein en lelies. “Dit hotel heeft bloed, zweet en tranen gekost”, zegt eigenaar Coen Wohrmann.

De voormalige ‘Stedelijke badinrichting en douane-entrepot’, beter gekend als de ‘Ouwen dok’, werd in 2001 voor het publiek gesloten. Sinds deze week leeft het gebouw opnieuw. Nadat de stad het monument casco restaureerde en verkocht, nam Van der Valk de binneninrichting voor zijn rekening. “We zijn zwaar over het budget gegaan. We dachten er met 15 miljoen euro te komen, maar zitten intussen al aan 22”, zegt Wohrmann.

Dat had onder meer te maken met de strenge eisen van erfgoed. Niet alleen werd de zwemkom behouden, maar ook tal van andere elementen als vloeren en tegels herinneren aan de tijd van de badinrichting. “Het was geen gemakkelijke weg – er waren zaken die wij anders zagen – maar het resultaat is mooi. Enkel met die vijftig douches doen we voorlopig niets. Erfgoed wil deze behouden zien, maar je kan daar niks mee doen. Niemand die daar gaat eten of vergaderen.”

Bruiloften

De rest van het imposante art nouveau-gebouw uit 1924 werd wel volledig aangepakt. Naast 124 kamers met telkens inloopdouche, toilet, minibar en safe kwamen er ook zes vergaderzalen en een ruimte waar tot 300 personen kunnen feesten. In het voormalige douane-entrepot opent een restaurant – een verhoogd terras dat uitkijkt over het Keerdok moet tegen maart klaar zijn - in het vroegere stempellokaal een bar. Die laatste twee staan open voor iedereen, niet alleen hotelgasten.

“Elke Mechelaar is welkom voor een koffietje, brunch of lunch. Op vrijdagavond organiseren we een all-you-can-eat buffet. We merken dat de Mechelaars blij zijn dat we er een hotel hebben van gemaakt. Allemaal hebben ze hier nog gezwommen. Ikzelf overigens ook, al ben ik van Antwerpen.” De interesse is ook groot. “Volgende week zijn we al enkele dagen volzet en er werden al drie huwelijksfeesten geboekt.”

Wohrmann is dan ook een tevreden man. “We hebben hoegenaamd geen spijt van dit project. Het is een prachtig hotel. We zijn enorm blij deel uit te mogen maken van de rijke geschiedenis van dit monument.”

Parkeren

Het hotel is de eerste realisatie op de Keerdoksite. Rondom wordt de komende jaren een nieuwe stadswijk ontwikkeld. “We krijgen een nog mooiere site dan het eilandje in Antwerpen. In afwachting hoop ik dat de stad ons een beetje wil steunen en dat ze niet te streng toezien op het parkeren in afwachting van de realisatie van de parkeertoren.”