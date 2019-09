Eerste editie van ‘Warmste Duik’ van duikclub Neptunus meteen al schot in de roos Tim Van der Zeypen

15 september 2019

12u00 0 Mechelen Meer dan 300 duikers hebben zich zaterdag een heel dag kunnen uitleven in de vijver van Provinciaal Recreatiedomein De Nekker. Ze namen er deel aan de ‘Warmste Duik’. Een evenement van de Mechelse duikclub Neptunus om geld in te zamelen voor twee goede doelen. De organisatoren van de ‘Warmste Duik’ blikken in ieder geval tevreden terug. “We hebben er een jaar heel hard aan gewerkt, het goede weer was de kers op de taart”, klonk het.

Het idee om de ‘Warmste Duik’ te organiseren ontstond ongeveer een jaar geleden bij duikschoolleider Ronald Struyf: “We wilden iets terugdoen voor de maatschappij door geld in te zamelen voor het goede doel” En dat goede doel werden er al snel twee. Zo koos de duikclub voor onder meer het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek en VZW Karibu Loita Hills in Kenia. “Een meisjesschool die al meer dan tien jaar het onderwijs bij de Masai-kinderen stimuleert”, klonk het.

Na een jaar plannen, was het zaterdag dan eindelijk zo ver. Naast 319 vooraf ingeschreven duikers, schreven een tiental anderen zich op de dag zelf nog in. “Speciaal voor vandaag hadden we de vijver ingedeeld in vier duikzones. De zones werden allemaal nog wat opgefrist met verschillende nieuwe objecten zoals bomen, dertien zwevende mannequinpoppen en een levensgroot paard dat werd geschonken door de kunstacademie van Vilvoorde”, vult Philippe Claes van de Mechelse duikschool aan.

“Gedragen door water”

Elke duiker die aangesloten is bij een duikschool, kon zaterdag dus deelnemen aan de ‘Warmste Duik’. Onder hen ook de 41-jarige Lisbet Lenaers uit Antwerpen. De duikster van Handi Divers Wet Wheels startte tweeënhalf maanden geleden met duiken. “In het water ben ik niet gehandicapt en word ik gedragen door het water”, vertelt de Antwerpse. Zij maakte gisteren haar negentiende duik en wilde er zaterdag heel graag bij zijn. “Ik vind duiken niet alleen leuk maar ik steun er ook nog een goed doel mee”, gaat Lisbet verder. “Ik ben wel een beetje zenuwachtig want ik heb nog nooit gedoken in De Nekker maar het komt wel goed. Ik heb een goede begeleiding (lacht).”

Naast het duiken had de organisatie ook nog heel wat randanimatie voorzien in De Nekeer. Zoals een petanquebaan en een zelf aangelegd minigolfparcours. “Voor de familie van de duikers die niet in het water gingen of mensen die langskwamen naar De Nekker en eens wilden komen kijken”, vertellen Claes en Stuyf. “Na het duiken was er ook nog een optreden van coverband C4, een tombola en werd het duikevenement afgesloten met een feestje.”

Tweede editie

De organisatie mag na hun eerste ‘Warmste Duik’ positief terugblikken. Maar of er volgend jaar al een tweede editie komt, is nog niet geweten. “Het was bijzonder intensief. Zeker omdat we vanaf nul zijn moeten beginnen”, besluit Struyf. “Al bestaat de kans zeker dat er een tweede editie zal komen. ”