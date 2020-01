Eerste deelbakfietsen voorgesteld bij opening buurtmoestuin Wannes Vansina

25 januari 2020

16u39 0 Mechelen Mechelen krijgt eind dit jaar een deelsysteem van bakfietsen. De primeur is voor de wijk Bethaniënpolder – Auwegemvaart, die er zaterdag al twee elektrische exemplaren mocht uitproberen bij de voorstelling van een buurtmoestuin op een middenberm.

De Cargoroo-deelbakfietsen krijgen een plaats aan sporthal Winketkaai en de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Buurtbewoners kunnen ze na zich te hebben geregistreerd gebruiken met behulp van een app. Kostprijs: 1 euro om te ontgrendelen en verder 6 cent per minuut of 3,50 euro per uur. Fietsatelier Mechelen staat in voor de wissel van de batterij en kleine herstellingen.

De deelbakfietsen kwamen er op vraag van de buurt in het kader van Stroom, een project dat in de wijk in overleg met de bewoners op zoek gaat naar circulaire oplossingen. Een deelbakfiets was een van hun voorstellen en wordt meteen ook een proefproject voor een stadsbrede uitrol in het kader van een Europees project. “Zo ondersteunen we de Mechelaars in hun duurzame modal shift”, zegt Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit.

Mechelaars die interesse hebben, worden gevraagd om zich aan te melden via www.mechelenklimaatneutraal.be/bakfiets. “Hoe meer Mechelaars interesse tonen in dit pilootproject hoe beter wij de hotspots in kaart kunnen brengen.”

Alfatuin

De bakfietsen werden zaterdag voorgesteld bij de opening van de Alfatuin, een buurtmoestuin in wording op een grasplein te midden van de Proster De Troyerstraat. Het infobord door jongeren van J@M staat er alvast, onder meer een omheining, plantperken en -bakken, fruitstruiken en -bomen en een serre moeten volgen.

“De Alfatuin is er voor en door de buurt. We willen met zoveel mogelijk buurtbewoners samen biologisch ‘moestuinieren’ en genieten”, zegt Iris Bogaerts, een van de trekkers. Er komen compostvaten en er zal aan regenwaterrecuperatie worden gedaan.

Veel kleine beetjes

De stad geeft een toelage van 5.000 euro. “Samen tuinieren en composteren is niet alleen heel ontspannend en verbindend, maar ook goed voor de biodiversiteit in onze stad en voor het milieu”, zegt schepen Marina De Bie. De stad kende intussen al aan een veertigtal klimaatneutrale initiatieven een toelage toe. “Met veel kleine beetjes kunnen we de klimaatverandering keren.”