Eerste coronasong is een feit: “Nog nooit zoveel views in een uur gehad” Wannes Vansina

13 maart 2020

17u20 476 Mechelen De eerste coronasong is een feit. De Mechelse hiphopper Said ‘Pita’ Aghassaiy verwerkte vrijdag zijn ervaringen van eerder op de dag in de Aldi in een nummer en bijhorende clip.

‘Veel paniek. In de Aldi. WC-papier. Alles in blik. Oeh er is niks, buiten chips.’ Ziehier het refrein van ‘Paniek’. Het resultaat van verveling nadat het schepencollege een bezoek aan de This is Y-studio op de Battelsesteenweg annuleerde ten gevolge van het coronavirus.

“Ons moeder had gevraagd om naar de Aldi in Nekkerspoel te gaan en daar heerste echt chaos. De parking stond vol, de rekken pasta waren leeg en bijna al het WC-papier was op.” Hij verwerkte het bezoek dan maar in een song en zette deze online. “Ik heb nog nooit zoveel views in een uur gehad”, lacht hij.

Een boodschap wil hij niet brengen. “Ik vind het vooral jammer dat ik zondagavond niet naar het voetbal kan. Ineens zit er een gat in mijn leven. Misschien is het wel eens goed dat we zoiets meemaken. Mensen denken dat ze superieur zijn. Dit is terug voetjes op de grond.”

Bekijk de volledige clip: