Eerste corona-afdeling AZ Sint-Maarten bijna vol, drie patiënten op intensieve zorg Wannes Vansina

20 maart 2020

13u14 0 Mechelen Op een week tijd van 1 naar 19 coronapatiënten, waarvan drie op intensieve zorg. Dat is de stand van zake die AZ Sint-Maarten vrijdag meedeelde, met ook het goede nieuws dat al twee patiënten werden ontslagen uit de gespecialiseerde cohorte-verpleegeenheid. Mondmaskers, beschermjassen en ontsmettende gel blijven heel erg welkom, tenminste als deze hygiënisch en veilig zijn.

Het aantal opgenomen patiënten met bevestigde coronabesmetting nam deze week gestaag toe. De eerste kwam op vrijdag 13 maart toe, deze ochtend telde het ziekenhuis er 19, waarvan er dus twee alweer naar huis mochten. Drie personen hebben intensieve zorgen nodig, waarvan een er ernstig aan toe is en aan een beademingstoestel ligt.

Het gaat om veelal oudere personen. “Van de patiënten op intensieve zijn twee ouder dan 65, een ouder dan 50”, licht algemeen directeur Jan Ennekens toe. “De leeftijd op de cohorte afdeling: tien boven 65, vier boven 45.”

Thuis

26 patiënten werden in het ziekenhuis positief getest op corona. Dat lijkt weinig, maar is slechts het topje van de ijsberg. “Je moet ervan uitgaan dat wij hier enkel de mensen krijgen met een ernstige pathologie: die al met behoorlijke ademhalingsproblemen kampen en permanent hoesten en niezen”, zegt Ennekens.

Vier medewerkers van het ziekenhuis zijn zelf ook ziek en verblijven thuis in quarantaine. “Ik maak mij sterk dat zij het virus niet in het ziekenhuis hebben opgelopen”, aldus de directeur. Patiënten met (mogelijk) corona worden ook volledig afgezonderd van de rest van het ziekenhuis.

58 bedden

Vorige week vrijdag beschikte AZ Sint-Maarten over een cohortafdeling met twintig bedden. Intussen telt het ziekenhuis twee cohort verpleegeenheden met in totaal 48 bedden en een cohort eenheid intensieve zorg met een capaciteit van 10 bedden. Daar blijft het niet bij. Het ziekenhuis maakt zich klaar om de verpleegeenheden en intensieve zorg verder op te schalen indien nodig.

De diensten worden bemand door ‘cohorte teams’. Dat dankzij een belangrijke reorganisatie die mogelijk is dankzij het uitstel van de niet-dringende geplande behandelingen en raadplegingen. Ongeveer negentig procent van de operaties werd uitgesteld. “Er is een grote bereidheid onder de artsen om samen deze uitdaging aan te gaan.”

Golf van solidariteitsacties

AZ Sint-Maarten blijft intussen de voorraden van beschermingsmiddelen nauwgezet monitoren. “De beschikbaarheid van verzorgingsmaskers voor onze zorgverleners is vandaag en komende weken onder controle. De FFP2-maskers blijven kritisch op de langere termijn. De zelfproductie van mondmaskers blijft doorlopen en worden enkel gebruikt door niet-zorgprofessionals, zoals onthaalmedewerkers.”

Ook voor beschermjassen en Alcogel (handontsmetting) dreigt een tekort. “Als ziekenhuis en zorgsector in het algemeen appreciëren we ten zeerste de golf aan solidariteitsacties van mensen die mondmaskers willen maken en beschermingsmateriaal binnenbrengen. Omdat hygiëne en veiligheid meer dan ooit belangrijk zijn, aanvaarden we enkel producten die gemaakt zijn in een gecontroleerde omgeving, en geleverd in een originele en gesloten verpakking.” (Meer info hier)

You’ll never walk alone

Volgens Ennekens zijn de vele steunbetuigingen via sociale media, de schenkingen en het vrijwilligersaanbod een enorme steun voor de medewerkers en patiënten. Bijzonder was de komst van Günther Neefs, die ‘You’ll never walk alone’ kwam zingen in de inkomhal. De opname van VIER werd uitgezonden in alle patiëntenkamers en informatieschermen voor medewerkers.