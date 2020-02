Eerste burgerpanel is een feit: 1 op 11 wil meewerken Wannes Vansina

28 februari 2020

12u12 0 Mechelen Het eerste Mechelse burgerpanel is een feit. Vijftig inwoners van de stad komen op 19 maart voor het eerst bijeen om de gemeenteraad te adviseren over hoe je een goede mix maakt van levendigheid en rust.

De stad nodigde 5.000 willekeurig gekozen Mechelaars uit om deel te nemen. “We hoopten op minstens 250 antwoordbrieven, maar het zijn er 447 geworden. Maar liefst 9% van de geselecteerde Mechelaars heeft goesting om mee na te denken over onze stad. We zijn daar heel tevreden over”, vertelt Patrick Princen, schepen van Participatie.

Uit de 447 reacties werden 50 personen weerhouden die een representatief staal zijn van de Mechelse bevolking. De leeftijdsgroepen zijn in verhouding, er zitten mensen tussen van binnen en buiten het centrum en van de dorpen. Een derde van het burgerpanel heeft een migratieachtergrond.

Op 19 maart komt het panel een eerste keer bijeen voor een kennismaking. Het echte werk gebeurt op 29 maart in Lamot en op 19 april in Museum Hof van Busleyden. Het burgerpanel zal de gemeenteraad adviseren over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rustplekken.