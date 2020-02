Eerste bachelorstudenten duaal leren morgen aan de slag in bedrijven Wannes Vansina

11 februari 2020

17u00 0 Mechelen 23 studenten van de Thomas More-hogeschool in Mechelen gaan morgen woensdag aan de slag bij een bedrijf. Ze zijn de eerste in Vlaanderen die in het hoger onderwijs een traject duaal leren volgen.

Duaal leren in het secundair onderwijs is al een tijdje mogelijk. In het hoger onderwijs kan het pas sinds dit academiejaar. Sinds september hebben Thomas More en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen een proefproject lopen met Europese steun.

De 23 studenten volgen sinds september de opleiding ‘Informatiemanagement & Multimedia’. “We hebben uit het curriculum twee vakken geselecteerd die studenten in een bedrijf kunnen aanleren: Inspiratielab en Personal development”, zegt opleidingsmanager Yves Van Handenhove. “Er was opvallend veel belangstelling.”

Dertien woensdagen gaan ze niet naar school, maar leren ze bij in een echt bedrijf. De studenten kunnen aan de slag bij Accenture, AXS GUARD, Colruyt, Syneton en Voka. “Het mooie aan het project Duaal Leren is dat het geen stage is maar dat we, samen met de studenten, een concreet ontwikkelproject opstarten waarvan het resultaat ook daadwerkelijk kan worden gebruikt”, stelt Dan Verbruggen van internetbeveiligingsbedrijf AXS GUARD. “In een échte werkomgeving kan je creativiteit en passie nog meer ontwikkelen”, maakt Rudi Cleymans van informaticabedrijf Syneton zich sterk.

Na het proefproject zullen de partners beleidsadviezen overmaken aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.