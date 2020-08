Eerste 36 woningen De Streyp klaar: “Sociale woonwijk krijgt zeer groen karakter” Wannes Vansina

03 augustus 2020

18u03 1 Mechelen Het vernieuwde De Streyp krijgt vorm. De eerste 36 woongelegenheden van de sociale woonwijk in Battel zijn klaar. Zestien oude woningen uit de jaren 50 werden vervangen door zestien nieuwbouwappartementen.

Twintig andere woningen en appartementen werden grondig gerenoveerd. De twaalf laatste appartementen worden volgend jaar vervangen. “De omgevingsvergunning werd reeds ingediend en we hopen deze werken te kunnen starten in het voorjaar van 2021. Er komen zes appartementen met één slaapkamer en zes appartementen met twee slaapkamers”, zegt voorzitter van Woonpunt Arthur Orlians. Aansluitend volgt de heraanleg van het openbaar domein in samenwerking met de stad en in opdracht van de VMSW. “Het zal een zeer groen karakter krijgen. Sociale woningbouw draait niet enkel om kwantiteit, maar minstens evenveel over kwaliteit en leefbaarheid”, aldus Orlians. De ganse vernieuwing van De Streyp wordt op net geen 7 miljoen euro geraamd.