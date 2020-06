Eerlijke drugsdealer (25) krijgt straf met uitstel Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

15u00 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 25-jarige Mechelaar schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne. De twintiger liep tegen de lamp na een melding van buurtbewoners over enkele verachte handelingen in de buurt.

De politie betrapte de Mechelaar op heterdaad. De afnemer werd eveneens tegengehouden en verklaarde meteen dat hij drie gram cannabis had aangekocht bij de twintiger. Er volgde een huiszoeking bij de 25-jarige en naast een kluis met daarin maar liefst 42.000 euro werd er ook drie kilogram cannabis aangetroffen. De advocaat van de twintiger ontkende de feiten niet. “Alleen kan je niet echt zeggen dat hij er professioneel mee bezig was”, klonk het bij meester Bart Vanmarcke. “Hij ging met de fiets of te voet naar de plek waar hij had afgesproken met afnemers.” Door de strafpleiter werd er een straf met uitstel gevraagd en rechter Suzy Vanhoonacker ging daar op in. Ze veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Beide straffen worden drie jaar lang uitgesteld. Zolang hij zich aan een reeks voorwaarden houdt.