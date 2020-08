Een op drie jobs bij Continental op de tocht: “Gevolg van krimpende autoproductie” kg

26 augustus 2020

16u47

Bron: Belga 1 Mechelen Continental Automotive in Mechelen wil 140 banen schrappen. Dat heeft de directie woensdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Een job op drie staat op de tocht. De producent van hoogtechnologische elektronische remsystemen haalt de dalende automobielproductie aan als belangrijkste reden. “Om de verdere toekomst te garanderen, zijn structurele maatregelen nodig.”

Bij Continental in de Generaal de Wittelaan, een onderdeel van het Duitse technologiebedrijf Continental AG, werken momenteel 471 mensen. Jaarlijks worden in Europa ongeveer 1,7 miljoen wagens uitgerust met elektronische remsystemen, 7 miljoen met wielsnelheidssensoren en 10 miljoen met remsysteemonderdelen uit Mechelen.

“Door de lage volumesituatie in Europa wordt overwogen om de Europese volumes van de elektronische remsystemen, die sterk gedaald zijn, te bundelen in één locatie: Frankfurt (Duitsland) en de organisatiestructuur van de plant aan te passen. Daarnaast wordt overwogen om de activiteiten van de R&D-afdeling stop te zetten gezien het dalende aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten”, luidt het in een persmededeling.

Factory of the Future

De Covid-19-pandemie heeft de situatie nog verergerd. “Corona was een bijkomende klap, maar ook zonder zitten we met dalende volumes”, zegt personeelsdirecteur Mireille De Beleyr. De fabriek had een sterke reputatie en werd in 2015 en 2018 nog uitgeroepen tot ‘Factory of the Future’ door Agoria. “Klanten bevestigen dat ook, maar daar zit niet het probleem. Om de toekomst van de fabriek en het merendeel van het personeel te waarborgen, zijn structurele maatregelen nodig.”

Het personeel werd omwille van het thuiswerken onder meer geïnformeerd door middel van videoconferenties. Beleyr beseft dat het nieuws hard aankomt bij de medewerkers en hun gezinnen. “Maar tegelijkertijd werken we ook aan de toekomst van de overgrote meerderheid van onze medewerkers. We willen een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en verwachten dat we samen met hen oplossingen zullen vinden in het belang van alle medewerkers.”

“Winstmaximalisatie”

De vakbonden wisten dat er iets op til was. “Al zijn we wel geschrokken van het grote aantal”, reageert vakbondssecretaris Peggy Schuermans van ACV Puls. “Er was de laatste tijd redelijk veel economische werkloosheid, vooral onder de arbeiders. Ook vóór corona was dat al het geval. Zaken als brexit en internationale handelsconflicten hebben een zware impact op de auto-industrie, bij de toeleveranciers is dat dus ook het geval. Corona deed er nog een schepje bovenop.” Toch heeft ze ook bedenkingen. “Deze beslissing is volgens ons eerder een kwestie van winstmaximalisatie dan van een bedrijf dat in de problemen zit”,

Eenzelfde geluid bij Patrick Vanderlooven van ABVV-Metaal. “We zagen dit voor een stuk aankomen, maar dat het zo erg zou zijn. 65 bedienden en 75 arbeiders is veel meer dan gedacht. De dalende trend is in de autoproductie zal wel waar zijn, maar ik denk dat toch ook dat winstmaximalisatie meespeelt. Dit is een beursgenoteerd bedrijf.”

De wet-Renault treedt nu in werking. In de informatie- en consultatieronde hopen de vakbonden meer informatie te krijgen. “Want we zitten nog met heel veel vragen.”