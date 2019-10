Een nieuwe spoorwegbrug van 600 ton steken? Paar dagjes werk Wannes Vansina

21 oktober 2019

12u13 4 Mechelen Infrabel heeft op een weekend tijd een stalen spoorwegbrug in Muizen vervangen. Het treinverkeer kon deze ochtend hernemen, omstreeks het middaguur gaat ook de Leuvensesteenweg weer open.

De spoorwegbrug dateerde uit 1906 en was aan vernieuwing toe. “We hadden twee opties: renoveren of vervangen. Na een analyse werd geopteerd voor het tweede. Vervangen is niet alleen goedkoper, het kon ook sneller”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

De Leuvensesteenweg ging afgelopen donderdag dicht voor het verkeer. Sindsdien werd in sneltreinvaart gewerkt aan de vervanging. Zaterdag stak de nieuwe brug van zo’n 600 ton al op zijn plaats, deze ochtend vanaf 4.30 uur kon het treinverkeer worden hernomen. Kostprijs: 1,6 miljoen.

Tegelijkertijd werd gewerkt aan de brug iets verderop. Het bouwwerk werd hersteld nadat er verschillende te hoog geladen vrachtwagens tegenreden. Kostprijs van die werken: 300.000 euro.