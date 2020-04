Eén maand na arrestatie staat drugdealer (46) al voor de rechter Tim Van Der Zeypen

06 april 2020

17u15 0 Mechelen De 46-jarige Mohamed E.M. stond vandaag terecht voor het verhandelen van cocaïne. Het parket eiste een celstraf van 18 maanden effectief alsook een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. “Ik deed het omdat ik geen geld had”, zei de veertiger.

Het was na een discussie over zijn verblijf bij een kennis dat zijn drugshandeltje werd blootgelegd. De politie werd er toen bij gehaald en trof twee gsm’s aan bij de man. Na het vinden van twee andere gsm’s op de schouw van de woning, werd beslist om een huiszoeking te houden.

Hierbij werd er een aanzienlijke hoeveelheid cash geld gevonden. Net zoals cocaïne die verpakt was in verschillende kleinere zakjes met het oog op verkoop. “Na zijn overbrenging naar het politiekantoor werd er in zijn onderbroek nog dertien pakjes cocaïne gevonden”, voegde de openbaar aanklager op zitting nog toe.

Geen toekomst

De feiten werden toegegeven en de beklaagde werkte ook meteen goed mee vanaf het begin van het onderzoek. “Ik was illegaal en had geen geld”, verklaarde hij meteen aan de politie. “Door de drugsverkoop had ik al snel zo’n 700 euro per week.”

De man werd aangehouden, verblijft momenteel in de cel en wacht op een mogelijke repatriëring naar zijn thuisland. “Hij beseft goed dat er hier geen toekomst meer voor hem is. Hij gaat een verbod krijgen om terug te keren naar België ”, aldus E.M.’s raadsman Cédric Monheim. “Toch vraag ik om enige mildheid.” Er werd een straf met uitstel gevraagd.

Vonnis 20 april 2020.