Een jaar effectief voor stelende winkeldief die pepperspray in gezicht van bewakingsagent spoot TVDZM

02 juli 2019

De 33-jarige Samir M., een Fransman zonder verblijfplaats in België, is door de rechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar. De dertiger stond terecht voor een winkeldiefstal in de Mechelse winkelstraat De Bruul op 16 november 2018. Hij werd toen op heterdaad betrapt bij Galleria Inno. Hij wilde ervandoor gaan met enkele kledingstukken. Die had hij onder zijn eigen kledij verstopt. “Toen de bewakingsagent hem wilde tegenhouden, bleek de dertiger eerst mee te werken maar in een poging om te kunnen vluchten, haalde hij alsnog een busje pepperspray boven. Daarmee spoot hij in de richting van de bewakingsagent. Een mogelijke kompaan kon hierdoor op de vlucht slaan, voor de 33-jarige eindigde de winkeldiefstal op het politiekantoor.”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting vorige maand. De 33-jarige bood zijn verontschuldigen aan. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.