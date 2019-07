Een jaar effectief voor leegroven van kassa TVDZM

16 juli 2019

11u45 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 32-jarige Roemeen veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De dertiger stond vorige week terecht voor het leegroven van de kassa van een bloemenwinkel aan de Kerkhoflei.

De man werd destijds opgemerkt door de zoon van de zaakvoerster. Die zag een schim wegspurten en ging in de achtervolging. Er bleek 200 euro uit de kassa te zijn verdwenen. Niet veel later kon de politie hem arresteren. Hij had op dat moment nog een deel van het geld in zijn portefeuille. Ontkennen dat hij de diefstal had gepleegd, deed hij niet. Aan de rechter verklaarde hij ook waarom hij de diefstal pleegde: “Ik had geld nodig om terug naar Roemenië te reizen. Ik was destijds naar België gekomen om te werken maar vond hier geen werk.” Het parket eiste een celstraf van vijftien maanden maar de rechter legde hem een effectieve celstraf van een jaar op. Onder meer omdat hij naast enkele veroordelingen in zijn thuisland ook nog veroordeeld was in Frankrijk. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.