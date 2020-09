Een jaar cel voor ‘man zonder agressieprobleem’ die ex slaat Wannes Vansina

10 september 2020

“Ik heb geen agressieprobleem. Dat maken jullie ervan.” Het verliezen van zijn kalmte tijdens de behandeling van zijn zaak heeft Martin K. waarschijnlijk geen goed gedaan. De rechtbank veroordeelde de Mechelaar tot een jaar cel en 800 euro boete voor partnergeweld en bedreiging van zijn ex-partner en de moeder van hun kind. De man was begin juni opgepakt toen hij aan het roepen was tegen de vrouw. Hij deelde daarbij ook een klap uit. De advocate van Martin K. had een werkstraf gevraagd, maar daar ging de rechter dus niet op in. Mogelijk ook omdat de man kort tevoren al eens was veroordeeld voor slagen en verwondingen aan zijn ex.