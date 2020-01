Eén bestuurder rijdt in kanaal, andere gaat over de kop Wannes Vansina

25 januari 2020

18u50 2 Mechelen Een bestuurder is met zijn wagen in de Leuvense Vaart in Mechelen gereden, op identiek dezelfde plek waar zeven jaar geleden een koppel het leven liet. Hij kon zichzelf uit het water redden.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond iets voor 23 uur op de Uilmolenweg. Om onbekende reden verloor de 25-jarige bestuurder in de scherpe bocht aan het kanaal de controle over het stuur, ging dwars door de vangrail en belandde in het water.

“Betrokkene kon zichzelf bevrijden en uit het water komen. Hij was niet gewond, maar werd overgebracht naar het ziekenhuis om te bekijken of hij niet aan onderkoeling leed en om hem aan droge kleren te helpen”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De brandweer kon vervolgens de wagen lokaliseren. Met een kraan werd het voertuig op het droge gehesen.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. De bestuurder mag van geluk spreken: in 2013 overleed een koppel uit Hemiksem bij een gelijkaardig ongeval.

Op dak

Het was niet het enige ongeval vrijdag. Een bestuurder van een personenwagen verloor aan de Geerdegemvaart de controle over het stuur en kwam op zijn dak tot stilstand. De 20-jarige bestuurder en zijn 19-jarige passagier raakten daarbij gewond.

Nog in Mechelen, in de Wijngaardstraat, liep een 47-jarige fietser lichte verwondingen op na een aanrijding met een voetganger.