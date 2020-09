Eekhoorntje Spotter leidt langs zeven nieuwe haltes Wannes Vansina

10 september 2020

18u41 0 Mechelen De stad Mechelen heeft het Spotterpad in het Tivolipark zeven haltes langer gemaakt.

De 550 meter lange route vertrekt nog steeds achter eetcafé t’ASS en loopt nu langs 17 informatieve en interactieve spelelementen. Kinderen komen zo onder begeleiding van eekhoorntje Spotter nog meer te weten over de leefwereld van het diertje.

“Van in het begin in 2016 waren er al plannen om de route verder aan te vullen zodat de jonge bezoekers steeds geprikkeld worden om iets nieuws over het bos en de eekhoorn te ontdekken. Ondertussen werd de route aangevuld met zeven nieuwe stopplaatsen, waaronder een blotevoetenpad. Ideaal voor klassen om tijdens corona op een andere manier les te geven”, zegt schepen van Milieu en Onderwijs Marina De Bie.

Dood hout, afkomstig uit het Tivolipark, werd gebruikt om de mooie spelconstructies te realiseren. De speelse teksten werden geschreven door jeugdauteur Guy Didelez. Marijke Meersman illustreerde heel de route met prachtige natuurgetrouwe tekeningen en grappige opdrachtenbordjes met Spotter als hoofdfiguur. De routekaart en leuke gadgets van Spotter zijn gratis te verkrijgen op het secretariaat van de kinderboerderij.