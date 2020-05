ECOSO heropent kringwinkels tijdens de week: “Breng niet massaal spullen!” Wannes Vansina

14u19 0 Mechelen Kringwinkel ECOSO heropent vanaf deze week gefaseerd zijn acht winkels. Voorlopig zijn de winkels enkel tijdens de week geopend.

Kringloopwinkels mochten sinds vorige week al open, maar ECOSO verkoos nog een week extra de tijd te nemen om alles zo goed mogelijk voor te bereiden.

“Vanaf 18 mei kan je opnieuw terecht in onze winkels in Willebroek en Mechelen-Noord. 20 mei herstarten onze winkels in Niel, Schelle, Rumst en Mechelen-Zuid. En op 25 mei komen daar ook de collega’s van Londerzeel en Mechelen Korenmarkt bij”, zegt Koen De Bock, gedelegeerd bestuurder van ECOSO vzw.

Veiligheid

De winkels zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur. Op zaterdag en zondag blijven ze gesloten. Tijdens deze openingsuren kan je zowel winkelen en/of herbruikbare spullen brengen.

De Bock roept op niet massaal spullen te komen binnenbrengen. “Veel mensen hadden tijd om op te ruimen en staan te popelen. Is er een te lange rij? Kom dan op een ander moment terug. Zo werken we samen aan ieders veiligheid.”

Ze worden ook gevraagd spullen zoveel mogelijk te sorteren per categorie en in plastic zakken of dozen te steken. Met grote en/of zware meubels wacht je best nog even want die kunnen ze tijdelijk nog niet aannemen.

De gratis ophalingen aan huis herstarten vanaf 20 mei.

Meer info op www.kringwinkelecoso.be.