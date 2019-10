E-sporters leven zich uit op grootste gamebeurs van het land: Prijzenpot van 30.000 euro tijdens GameForce Wannes Vansina

05 oktober 2019

20u59 3 Mechelen De Nekkerhal in Mechelen vormt dit weekend het decor voor GameForce, de grootste gamebeurs van ons land. Meer dan 15.000 bezoekers maken er kennis met het nieuwste dat gameland te bieden heeft en keren – als ze heel gelukkig zijn – als kampioen en met een flinke geldsom weer huiswaarts.

GameForce vond dit weekend voor de vierde keer plaats in de Nekkerhal, met opnieuw meer bezoekers. “Vorig jaar bleven we net onder 15.000, vandaag is het drukker”, zegt organisator Steven Leunens. Bezoekers kunnen de nieuwste snufjes uit gameland uitproberen – zelfs spelletjes en technologie die nog niet op de markt verkrijgbaar zijn. Vaak zitten spelers achter schermen, maar niet zelden beleven ze ook een game met een VR-bril (red. bril waardoor je een virtuele wereld ziet) op de neus.

Een trip down memory lane maken kan met retro spelletjes als Pacman of Mortal Kombat. Ook niet elektronische games krijgen een plaats. Zo kan je een balletje trappen met een speler van KV Mechelen of een bordspel uitproberen, van Monopoly tot Dungeons & Dragons. Cosplayers lijken dan weer zo uit een spel te zijn ontsnapt. “We vatten GameForce heel breed op en dat maakt het ook zo leuk. Iedereen vindt hier zijn gading”, verklaart Leunens het succes.

30.000 euro

Een bijzondere plek op de beurs krijgt GameForce Masters: het grootste e-sportstoernooi in de Benelux. Deelnemers spelen CS:GO, Rocket League en League of Legends voor een prijzenpot van 30.000 euro. Het laatste tornooi werd voor het eerst georganiseerd en kende Nicky ‘Belgian Taz’ Riat als winnaar. Hij mag naar de wereldfinale. “Brazil, here I come!”, juicht hij.

Tegelijk werd gestreden voor de beste FIFA20-speler op de stand van MNM en Sporza. VRT-presentator Aster Nzeyimana becommentarieerde de finale. “Er zijn veel aanknopingspunten met het echte voetbal, maar je hebt natuurlijk geen beleving zoals in een stadion. Ik game wel, maar e-sport is toch een brug verder. Ik kijk mijn ogen uit”, aldus het sportanker.