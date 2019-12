Dwergteckel Pippa hoort er helemaal bij in rusthuis: “Stille honderdjarige praat wél met haar” Wannes Vansina

13 december 2019

17u53 11 Mechelen “Pippa haalt soms echt het beste in de mensen naar boven.” De animatiecoördinator van woonzorgcentrum De Muze in Muizen heeft het niet over een van de medewerkers, wel over haar hondje. De dwergteckel komt elke dag mee, tot groot jolijt van de bewoners.

Pippa is een drie jaar oude kortharige dwergteckel. Baasje Nik Iwens brengt haar elke dag mee naar haar werk. Bij animatieactiviteiten zit ze gewoon mee aan tafel, haar kopje net boven het blad. “Als Pippa er door omstandigheden niet bij is, dan zijn de bewoners teleurgesteld”, vertelt Nik.

Voor veel senioren is het dier een goede afleiding. Vaak doen ze een babbeltje met het dier. Zo is er een man van 103 die niet erg betrokken meer is bij activiteiten, maar wél een praatje slaat met het kleine hondje.

Medicatie

Aanvankelijk liep Pippa los, maar daar heeft Nik paal en perk moeten aan stellen. “Ze heeft een keer medicatie op de grond gevonden. Het was bijna haar dood. Sindsdien komt ze enkel onder begeleiding uit haar lokaal.”

Het dier zelf heeft het volgens Nik helemaal naar haar zin in De Muze. “Het is een echte teckel. Ze moet vertrouwen winnen en dan is het onvoorwaardelijke liefde. Ze haalt soms echt het beste in de mensen naar boven.” Is iedereen fan? Zo goed als. “Er is één dame bij wie we niet met Pippa moeten komen, maar voor het overige is iedereen superenthousiast!”