Duo wil dat elke straat op vrijdagavond ‘Ik hou van u’ zingt: “En na corona samen op de Grote Markt!” Wannes Vansina

22 april 2020

13u57 1 Mechelen Ga in elke straat op zoek naar een muzikant en zing elke vrijdagavond na het applaus met al je buren ‘Ik hou van u’ van Noordkaap. Zo luidt de oproep van Sabine Schoevaers (54) van het Sociaal Profijtje en Pier De Kock (61) van Het Hof Van Savooien aan de Mechelaars. “Van zodra het mag, willen we het lied met alle Mechelaars zingen op de Grote Markt.”

Het idee om de Mechelaars aan het zingen te krijgen, komt van Sabine Schoevarts van de sociale kruidenier in het begijnhof. “De lockdown duurt voor de mensen te lang. Ze worden het moe en het lukt allemaal niet meer zo goed. Vandaar dat ik dacht om iets extra te doen om mensen en buurten bijeen te brengen”, vertelt ze.

Violisten

Ze trok naar regisseur Pier De Kock van Het Hof Van Savooien en die kwam op ‘Ik hou van u’ van Noordkaap. “De applausacties zijn goed, maar het is normaal dat deze na verloop van tijd wat minder worden. Eerst dacht ik aan ‘Bella Ciao’, maar dat lied is al zo vaak gebruikt.”

“Toen ik vorige week tijdens een concertje van de straathoekwerkers twee violisten ‘Ik hou van u’ prachtig hoorde spelen, vond ik dat zo warm klinken. Toen wist ik het. ‘Ik hou van u’ is een makkelijk nummer, een walsje dat iedereen kan meezingen of zelfs meebrullen.”

Sociale media

Het sociaal bewogen duo roept alle straten van Mechelen op om op zoek te gaan naar een muzikant en elke vrijdag om twee na acht samen te zingen en te spelen en dat moment vervolgens te delen op sociale media.

De Kock beseft dat het een uitdaging wordt om alle straten mee te krijgen, maar hij heeft ervaring in dat soort zaken. Tijdens de jaarwisseling van 2005-2006 kreeg hij het in zijn toenmalige woonplaats Gent voor elkaar dat de stroppendragers elkaar massaal ‘tbeste veur tnieuw joar’ wensten door middel van een affiche. Een gezin op drie deed mee.

Beiaard

Het initiatief moet verbinden en voor wat meer warmte zorgen. “Social distancing zorgt automatisch voor een zekere koelheid”, zegt De Kock. Schoevaers vindt het belangrijk iedereen mee te krijgen. “Belangrijk is iedereen even buiten te krijgen. Op die manier zien mensen ook of hun buren oké zijn.”

“Als apotheose hopen we het lied de eerste vrijdag dat het mag met zijn allen samen te kunnen zingen op de Grote Markt onder begeleiding van Eddy Mariën op de beiaard. Wanneer dat zal zijn, weten we niet, maar het komt er!”, besluiten ze.