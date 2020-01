Duo wil casino oplichten: “Zij zijn de dieven. Ik verloor tot 20.000 euro” TVDZM

22 januari 2020

13u25 0 Mechelen Twee Armeniërs van 39 jaar oud stonden vandaag terecht voor een poging tot oplichting in vereniging. De twee dertigers zouden in augustus 2018 geprobeerd hebben om geld te stelen uit een speelautomaat in het casino Golden Palace op het Rode Kruisplein in Mechelen.

De feiten destijds werden gefilmd. Er was onder meer te zien hoe een van hen op uitkijk stond, terwijl Hakob F. met zijn hand onder het glas van een speelautomaat ging en deze vervolgens probeerde te manipuleren. Op basis van diezelfde camerabeelden werden de verdachten geïdentificeerd. Enkel Hakob F. gaf de feiten toe.

“Mijn cliënt kende in 2018 niets anders dan miserie”, zei zijn advocate. “Hij verloor zijn vader, zijn job en belandde in de schulden en kreeg een depressie. Op dat moment dacht hij dat gokken dé oplossing was en hij raakte verslaafd.” De andere beklaagde bleef op zitting de feiten ontkennen.

“Als er hier vandaag dieven aanwezig zijn, zijn het die mensen van het casino”, zei hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik ben tot 20.000 euro kwijtgespeeld.” Het Mechelse casino stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding, het parket eiste celstraffen van zes tot acht maanden. Een vonnis volgt op 12 februari.