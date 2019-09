Duo viseerde apothekers om valse eurobiljetten te kunnen omwisselen Tim Van der Zeypen

23 september 2019

15u25 0 Mechelen T wee 33-jarige mannen uit het Brusselse hebben zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor het uitgeven van valse eurobiljetten. De twee viseerden doelbewust verschillende apothekers in het Mechelse en kochten telkens een doosje Dafalgan aan. Het parket eiste een celstraf van achttien maanden tot twee jaar effectief, de verdediging draaide de rollen om: “Bij de verkoop van onze gsm’s zijn we zelf het slachtoffer geworden van valsmunters.”

De twee dertigers waren volgens het parket actief in de periode tussen februari en april 2018. Ze viseerden telkens verschillende apothekers in Mechelen maar ook in Willebroek, Heidonk en naar verluidt ook in Kapelle-op-den-Bos. Spilfiguur Achraf B. stond terecht voor zeven feiten en een poging, zijn kompaan Bilal A. moest zich verantwoorden voor vijf feiten en drie pogingen.

In april 2018 werd hoofdverdachte Achraf B. in Willebroek op heterdaad betrapt en gearresteerd. Die dag wilde hij een deodorant komen kopen en betalen met een vals briefje van honderd euro. Alleen liep hij tegen de lamp door een alerte apothekeres. “Het briefje voelde dikker aan en het toestel gaf bij het controleren op de echtheid ervan maar liefst vijf keer na elkaar een foutmelding”, vertelde de apothekeres destijds.

12.000 euro

De 33-jarige Achraf B. sloeg op de vlucht maar de politie werd erbij gehaald. Niet veel later kon hij worden tegengehouden. “In de auto zelf werd er een vals biljet van honderd euro aangetroffen. Bij de huiszoeking die volgde, werden er nog twaalf andere biljetten teruggevonden“, zei openbaar aanklager Karel Berteloot vanochtend op zitting. Dat geld was volgens zijn verdediging afkomstig van de verkoop van twee gsm’s.

“Hiermee was hij vervolgens een cadeau gaan kopen voor zijn vrouw. Alleen werd er toen vastgesteld dat het om vals geld ging. Iets wat mijn cliënt tot op dat moment zelf niet wist”, zei meester Frédéric Thiebaut. “Hierop is hij inderdaad naar de apothekers gegaan om het geld te recupereren.”

“In zak gezet”

Ook zijn kompaan, Bilal A., noemde zichzelf eerder slachtoffer dan verdachte. Ook hij werd naar eigen zeggen in het zak gezet bij de verkoop van zijn gsm-toestel. Hij kon door de speurder worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden en ANPR-camera’s. De man werd meermaals gezien als chauffeur of passagier in de wagen waarmee Achraf B. zich op het moment van zijn arrestatie verplaatste.

Voor de openbaar aanklager maakten de twee deel uit van een bende die doelbewust apothekers viseerde. Hij vorderde een celstraf van achttien maanden tegen Bilal A. Zijn kompaan riskeert dan weer twee jaar. Dit had grotendeels te maken met zijn gevuld strafblad. “Er is inderdaad een hogedrukreiniger nodig om zijn strafblad uit te wissen maar twee jaar cel is streng. Zeker omdat hij intussen zijn leven opnieuw op de rails heeft”, besloot meester Thiebaut. Hij vroeg een werkstraf.

Vonnis volgt op 21 oktober.