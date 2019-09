Duo steelt elektrische fietsen uit garage TVDZM

04 september 2019

14u50 0 Mechelen Twee jongeren van 22 en 18 jaar oud, uit respectievelijk Mechelen en Heist-op-den-Berg, hebben zich vanochtend moeten verantwoorden voor de diefstal van twee elektrische fietsen. De diefstal gebeurde in juli jongstleden. Toen beide van een Leuvense fuif op terugweg waren naar huis, stalen ze de twee fietsen uit een garage.

Op camerabeelden kwam de 22-jarige Bilal B. in beeld. Hij werd niet veel later opgepakt na een achtervolging van de politie. Eén van de combi’s crashte daarbij tegen een geparkeerd voertuig. In de wagen van de twintiger werd een fietstas gevonden die afkomstig was van één van de elektrische fietsen. Hij gaf de diefstal meteen toe. Door de verklaringen van de 22-jarige kon de politie niet veel later de tweede verdachte arresteren.

Ook de achttienjarige gaf de feiten toe, maar minimaliseerde. “Wist ik dat er iets mis was met die fiets? Ik vermoedde van wel. Maar ik heb die fiets niet gestolen, ik heb hem gekocht”, klonk het bij de achttienjarige. Hij riskeert nu een celstraf van zes maanden of een werkstraf. Zijn vier jaar oudere kompaan riskeert een effectieve celstraf van een jaar. “Hij liep naast een berisping ook al twee veroordelingen voor diefstal en een werkstraf op voor drugsfeiten. Bovendien zal hij binnenkort nog voor twee andere dossiers voor de rechter in Mechelen moeten verschijnen”, motiveerde openbaar aanklager Lieselotte Claessens haar vordering.

Aan de zijde van de verdediging werden er mildere straffen gevraagd. “Mijn cliënt wil binnenkort gaan solliciteren voor een job als security-agent. Met een strafblad gaan ze uiteraard niet geneigd zijn om hem aan te nemen”, zei de advocaat van de achttienjarige tot slot. Vonnis van de zaak volgt op 11 september.