Duo schuldig aan tiental gauwdiefstallen Tim Van Der Zeypen

10 april 2020

14u20 0 Mechelen Een 28-jarige vrouw uit Tsjechië en een 39-jarige man uit Slovakije zijn schuldig bevonden aan het plegen van gauwdiefstallen. Het duo moet in totaal een schadevergoeding van zo’n 2.000 euro aan de verschillende burgerlijke partijen betalen.

De twee werden in december 2019 op heterdaad betrapt bij een diefstal in een Mechelse supermarkt. Ze waren ervandoor gegaan met de portefeuille van een klant. Na hun onderzoek en wat verder onderzoek, kon het gerecht hen linken aan hele reeks andere diefstallen. Telkens gingen ze ervandoor met de portefeuille van winkelende klanten.

“Er kon ook een duidelijke structuur van de bende in kaart worden gebracht. Zo was de man de chauffeur en stond de vrouw in voor de diefstallen”, luidde het bij het parket. De verdediging betwistte de feiten niet. De advocaat van de man vroeg een opslorping van straf. Hij werd recent nog veroordeeld voor gelijkaardige feiten in België.

“Nooit veel kansen gekregen”

De advocate van de vrouw vroeg een straf met uitstel: “Mijn cliënte heeft nog nooit veel kansen gekregen in haar leven. Ze moest stoppen met haar studies toen ze zwanger was op haar zestiende en hadden zij en haar ouders het nooit breed. Ze verhuisde naar België maar vond ook hier geen job waardoor ze diefstallen is beginnen te plegen.”

De rechter in Mechelen ging daar niet op in. De vrouw werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van dertig maanden en een geldboete van 800 euro. De man kreeg dan weer bovenop zijn eerdere veroordeling een celstraf van veertien maanden en een bijkomende geldboete van 800 euro. Aan de drie slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld werd een schadevergoeding toegekend van in totaal 2.018,15 euro.