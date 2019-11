Duo schuldig aan poging diefstal op Inofer-site TVDZM

18 november 2019

15u05 0 Mechelen Twee Hongaren zijn door rechter Goedele Van den Brande schuldig bevonden aan een poging om spullen te stelen op de oude Inofer-site langs de Postzegellaan. De twee werden in juni 2019 op heterdaad betrapt.

Een van hen verklaarde aan de politie dat ze enkel aanwezig waren op het bedrijventerrein omdat ze er foto’s wilden maken. “Alleen werden er in de buurt van hun persoonlijke spullen naast tangen ook nog plastic aangetroffen. Dat plastic was afkomstig van gestripte kabels”, luidde het eerder op zitting. Janos N. kreeg een celstraf van tien maanden waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief. Zijn kompaan Balazs M. werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief. M. werd ook nog gelinkt aan de diefstal van enkele kranen op afgewerkte bouwwerf van sociale appartementen in Wommelgem. Hij kon destijds worden geïdentificeerd omdat zijn vingerafdrukken werden aangetroffen op de schuiframen van deze appartementen. Deze diefstal werd door M. niet betwist. Aan de slachtoffers moet hij in totaal zo’n 5.000 euro schadevergoeding betalen.