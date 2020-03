Duo schuldig aan koperdiefstal op bouwwerf van fly-over Tim Van Der Zeypen

24 maart 2020

15u35 0 Mechelen Twee Roemenen zijn door de rechtbank van Mechelen schuldig bevonden aan een koperdiefstal. Die vond plaats op de bouwwerf van de fly-over aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de R6 in Mechelen.

Het was een buurtbewoner die destijds alarm sloeg. De twee konden zo op heterdaad worden betrapt. Een van de verdachten was op het moment van zijn arrestatie in het bezit van een hoeveelheid koper. Ook in zijn wagen werd nog koper en inbrekersmateriaal gevonden.

Omdat beiden geen zinnige uitleg hadden over hun aanwezigheid, werden ze opgepakt maar vrijgelaten onder voorwaarden. Een van hen, Illie G., schond even later zijn voorwaarden en belandde zo opnieuw in de gevangenis. Hij verscheen dan ook als enige aangehouden voor de rechter.

Verstek

G. kreeg een celstraf van tien maanden effectief alsook een effectieve geldboete van 800 euro opgelegd. De rechter hield rekening met het feit dat hij in 2016 al een keer werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Zijn kompaan Georgica S. kreeg acht maanden en een geldboete van 400 euro effectief.

S. liet destijds verstek gaan. Hij werd dus ook bij verstek veroordeeld. Of Illie G. beroep zal aantekenen tegen zijn veroordeling, is nog niet bekend. Hij heeft hiervoor nog dertig dagen de tijd. De man blijft alle feiten betwisten. “Ik ben nooit op die bouwwerf geweest”, besloot de man.