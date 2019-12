Duo schuldig aan autodiefstal van advocaat TVDZM

24 december 2019

11u15 0 Mechelen Twee mannen zijn veroordeeld tot respectievelijk een celstraf van 18 maanden en een werkstraf van 180 uur. Het duo moest zich eerder komen verantwoorden voor de Mechelse rechter na de diefstal van een wagen.

De diefstal gebeurde in mei 2019 maar werd pas ’s avonds opgemerkt. Toen het slachtoffer, een Mechelse advocate, opmerkte dat haar wagen was verdwenen. De politie werd erbij gehaald en via het ANPR-netwerk kon de wagen worden opgemerkt ter hoogte van het Battelcomplex. Wanneer de politie wou ingrijpen en de wagen aan de kant wilde zetten, vluchtte de chauffeur weg. Het kwam uiteindelijk tot een crash op de afrit van de E19 in Rumst.

Een van de inzittende kon ter plaatse worden ingerekend, de andere sloeg nog op de vlucht. Hij werd pas gearresteerd na een klopjacht met de politiehelikopter. Het duo ontkende de diefstal van de wagen maar de rechter geloofde hun verhaal niet. Ze achtte hen beide schuldig. Aan de Mechelse advocate werd een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 4.000 euro voor de schade aan haar wagen en een morele schadevergoeding van 250 euro.