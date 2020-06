Duo riskeert twaalf maanden cel voor kleine cannabisplantage in rijwoning Tim Van Der Zeypen

22 juni 2020

Twee twintigers hebben zich donderdag moeten verantwoorden voor het uitbaten van een cannabisplantage. Die werd begin april opgemerkt door de politie nadat ze zelf een hele hevige cannabisgeur hadden opgemerkt. Er werd een celstraf van twaalf maanden gevorderd.

Bij de huiszoeking in de woning in de Kraaistraat in Mechelen-Noord werden er een zeventigtal cannabisplanten aangetroffen net zoals zo’n veertien kilogram geoogste marihuana. De twee twintigers, die vandaag terecht stonden, werden ter plaatse opgepakt.

De cannabisplantage werd ontmanteld. Toen bleek ook dat deze professioneel was opgebouwd en de elektriciteit voor de meter was afgetapt. Daarom stelde elektriciteitsmaatschappij Fluvius zich burgerlijke partij. Ze eisten een schadevergoeding van bijna 2.500 euro.

Knippers

Op zitting vertelden de twee jongeren dat ze niet het grote brein achter de plantage waren. “Mijn cliënt was een knipper. Hij is verleid geweest door het gemakkelijk geldgewin. Er werd hem veel geld aangeboden indien hij dit zou gaan doen”, klonk het bij de advocaat Hicham M. (20) uit Nederland.

Hij vroeg om zijn cliënt niet voor twaalf maanden naar de gevangenis te sturen en stelde een straf met uitstel voor.De andere beklaagde, een 27-jarige Marokkaan, gaf dan weer toe geen houvast te hebben en zo ten prooi te zijn gevallen van grotere drugsboeren.

“Omwille van het gebrek aan verblijfspapieren.”, voegde zijn advocate toe. Zij vroeg een opslorping van straf bij een eerdere veroordeling in Antwerpen. Toen kreeg hij voor gelijkaardige feiten ook al een celstraf opgelegd. Een vonnis volgt vermoedelijk op 29 juni.