Duo riskeert celstraf van achttien maanden voor diefstal van portefeuille TVDZM

03 juli 2019

13u41 0 Mechelen Twee Roemenen van 22 en 36 jaar oud stonden vandaag voor de rechter voor de diefstal van een portefeuille. De diefstal dateert van midden april 2019. Het duo volgde toen een vrouw die net aan het station in Mechelen geld was gaan afhalen.

“Nadien stak ze de portefeuille in haar trolley. Wanneer ze even later iets wou betalen, bleek dat haar portefeuille was verdwenen”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom. “Op basis van camerabeelden kwam het duo in beeld. Daarop was onder meer te zien hoe ze het geld uit de portefeuille namen, het geld verdeelden en vervolgens de portefeuille weggooiden in de struiken.” Toen het duo een dag later opnieuw gesignaleerd werd in het station, greep de politie in. Het duo werd gearresteerd en zit sindsdien in de gevangenis. “Ik ben naar België getrokken om werk te zoeken maar vond niets. Daarom moest ik gaan bedelen. De portefeuille heb ik gevonden, het geld had ik nodig om mijn vliegtuigticket te betalen naar Roemenië”, zei de 36-jarige. Zijn jongere kompaan ontkende de diefstal. Het parket eiste vandaag een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. Hij eiste tot slot nog wel een geldboete van 800 euro. De verdediging verzette zich niet tegen een straf met uitstel. Een vonnis volgt op 15 juli.