Duo probeert bankkantoor te overvallen maar moet vluchten als inbraakalarm in werking treedt TVDZM

09 december 2019

23u15 2 Mechelen Twee mannen hebben maandagavond geprobeerd om het bankfiliaal van Crelan langs de Bankstraat in Hombeek te overvallen. De overval mislukte door het inbraakalarm. De politie is een onderzoek opgestart

De feiten speelden zich kort voor sluitingstijd af. De medewerker van het bankkantoor werd bij het afsluiten van het filiaal plots aangesproken door een van de twee overvallers. Hierbij werd geweld gebruikt. “De verdachte probeerde de man opnieuw naar binnen te sleuren”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierbij is het inbraakalarm in werking getreden.”

Bij het horen van het inbraakalarm, gingen de twee mannen ervandoor. Ze deden dit met een klaarstaande wagen. De politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse. Er werd een onderzoek opgestart en er volgde een zoekactie in de nabije omgeving. “De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos”, gaat Van de Sande verder. “Zij worden opgespoord.”

Lichtgewond

Het slachtoffer raakte bij de feiten lichtgewond. Hij moest volgens informatie niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een buit werd er niet gemaakt. Het onderzoek gaat intussen verder. De politie hoopt de daders nu zo snel mogelijk te kunnen vatten. Hierbij zal het onder meer gebruik kunnen maken van de beschrijving van hun vluchtwagen en hun persoonsbeschrijving.

Met de feiten in Hombeek van afgelopen avond, werd Mechelen nu al voor de tweede avond op rij opgeschrikt door een overval of poging daartoe. Zondagavond nog werd de zaakvoerder van een gokkantoor, in de buurt van het station in Mechelen, bedreigd door een gemaskerde man met een mes. Hierbij werd de inhoud van de kassa buit gemaakt. Ook die overvaller wordt nog steeds opgespoord.