Duo opgepakt na diefstal van gsm’s in winkel TVDZM

04 februari 2020

19u10 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee verdachten opgepakt na de diefstal van enkele gsm-toestelllen. Dat gebeurde dinsdagnamiddag in een winkel in de Mechelse winkelstraat De Bruul.

“Op basis van de persoonsbeschrijving van de verdachten konden we even later twee personen aantreffen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De twee sloegen eerst nog op de vlucht maar konden niet veel later worden ingerekend. Dat gebeurde op het kruispunt van de Lange Heergracht met het Paardenstraatje.

“Het duo werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket”, besluit Van de Sande. Vermoedelijk zullen ze in de loop van woensdag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de twee in de gevangenis worden opgesloten.

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet.