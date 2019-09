Duo opgepakt en verdacht van fietsdiefstallen: “In bestelwagen werden vijf fietsen aangetroffen” Tim Van der Zeypen

16 september 2019

09u00 0 Mechelen Twee mannen van 29 en 30 jaar oud uit Putte zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor een reeks fietsdiefstallen. Ze werden afgelopen zaterdag op heterdaad opgemerkt in de Nikolaas Van der Vekenstraat. Het duo was ’s nachts een fiets aan het inladen in een bestelwagen.

“Na de melding heeft een patrouilleploeg meteen een controle uitgevoerd in de directe omgeving”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van der Sande. “Op basis van de beschrijving van het voertuig konden we het voertuig linken aan eerdere fietsdiefstallen in de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, red.).”

Dankzij het ANPR-cameranetwerk kon de politie de bestelwagen uiteindelijk aan de kant zetten in de Lakenmakerstraat en controleren. In de bestelwagen trof de politie naast vijf fietsen ook nog een fietsenrek en enkele doorgeknipte fietssloten aan. “De spullen werden allemaal in beslag genomen”, aldus Van de Sande. “In het voertuig lag ook nog een luchtdrukpistool. Ook dit wapen werd in beslag genomen.”

Enkelband

De twee inzittenden van de bestelwagen werden meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek. Na hun verhoor werden ze ter beschikking gesteld van het parket. De 29-jarige verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij is gekend voor eerder gepleegde feiten. De twee werden na hun verhoor bij de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en aangehouden. “Een van hen kreeg een enkelband”, besluit Van de Sande.