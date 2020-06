Duo betaalt met vals geld in nachtwinkel en aan pizzakoerier Tim Van Der Zeypen

22 juni 2020

17u00 0 Mechelen Een negentienjarige man uit Mechelen moest zich samen met Jasmin K. verantwoorden voor het uitgeven van vals geld. Eerst kreeg de politie een melding van een nachtwinkeluitbater, een dag later werd er met een gelijkaardig vals biljet betaald aan een pizzakoerier.

De feiten dateren van april 2019. In de nachtwinkel werd K. op heterdaad betrapt. Er volgde toen ook een schermutseling waarbij de uitbater van de nachtwinkel klappen moest incasseren. Eén dag later werd de politie opnieuw verwittigd. Deze keer was met er een vals bankbiljet van honderd euro betaald aan een pizzakoerier.

Via het telefoonnummer en de leveringsplaats van de pizza kwam de negentienjarige in beeld van de politie. Hij werd verhoord maar ontkende met klem. “Ik weet helemaal van niets. Vermoedelijk heeft de tegenpartij met mijn gsm besteld”, klonk het bij de tiener. Hij daagde wel op voor zijn proces, K. liet verstek gaan.

De advocaat van de negentienjarige Mechelaar voegde aan de verklaringen van zijn cliënt nog toe dat er bij de tiener nooit vals geld werd aangetroffen. “In tegenstelling tot bij K.”, klonk het op zitting. De strafpleiter vroeg de vrijspraak. Voor het parket waren de feiten voldoende bewezen.

Tegen beiden werd een celstraf van 1 jaar en een geldboete van 800 euro geëist. Een vonnis volgt op 29 juni.